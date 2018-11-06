В Пентагоне считают, что Россия и Китай бросают вызов США

Но "соперничество не обязательно должно переходить в стадию конфликта", заявил представитель американского военного ведомства.

Россия и Китай бросают Соединённым Штатам наиболее серьёзный вызов в настоящее время. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.

— Две страны — Россия и Китай — соперничают с нами, мы должны учитывать это при определении приоритетов в нашей военной политике с тем, чтобы быть готовыми дать ответ на какой-то один брошенный нам вызов или на комбинацию из нескольких вызовов, — цитирует ТАСС его слова.

Он также отметил, что большую часть своего рабочего времени уделяет контактам с военными руководителями других стран. И подчеркнул особую важность военной дипломатии. Так, с российским коллегой они встречались уже трижды.

Кроме того, он предположил, что ареной для возможного конфликта в будущем может стать Арктика, поскольку и Россия, и США, и Китай проявляют интерес к этому региону ввиду климатических изменений.

Ранее главы Госдепа и Пентагона выделяли Россию среди "угроз для США". Кроме того, американское Минобороны в новой стратегии по кибербезопасности назвало РФ и Китай самыми большими угрозами для Штатов.