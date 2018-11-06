В Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара с восьмью погибшими

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после пожара в Юрге, в результате которого погибло восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

— В одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела семи человек, из которых пятеро — дети в возрасте от двух до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В настоящее время устанавливается, кем друг другу приходились погибшие и пострадавшая, состояла ли семья на профилактических учётах, а также причина смерти людей и причина возгорания. На месте пожара работают следователи.