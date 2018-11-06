Более 3 млн россиян приняли участие в мероприятиях Дня народного единства

Более 3,2 млн человек по всей стране 4 ноября отметили День народного единства. Больше всего гостей собрали праздничные мероприятия в Москве (около 775 тысяч человек), Санкт-Петербурге (119 тысяч) и Ростовской области (139 тысяч). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Также более 175 тысяч пришли на празднования в Нижегородской области, почти 105 тысяч — в Новосибирской, более 74 тысяч — в Свердловской.

Всего же, по данным МВД, в стране прошло около двух тысяч праздничных мероприятий, в том числе концерты, спортивные фестивали, фестивали национальной литературы и поэзии, кухни, традиций и обычаев, танцев и песен народов России.

День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Эта дата установлена в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.