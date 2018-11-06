"Мы биомасса". Шнуров в стихах отреагировал на слова свердловской чиновницы

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров традиционно в стихах отреагировал на скандал со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая заявила волонтёрам, что государство не просило родителей их рожать.

В стихотворении музыкант "благодарит" женщину и называет её "вещей Ольгой".

— Нам государство не должно, и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все — я, ты, мой сын и ваша дочка — Мы ни к чему вообще-то родились, — пишет Шнуров в "Инстаграме".

Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. О некорректности её высказывания заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал разобраться в ситуации.

Позже сама Глацких извинилась за резкость и объяснила, что таким образом хотела призвать молодёжь к развитию.