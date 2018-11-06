Микроавтобус съехал в кювет в Калужской области, есть погибшие и пострадавшие

Три человека погибли и шестеро пострадали в результате того, что микроавтобус Citroen съехал в кювет в Калужской области. Как уточнили в региональном управлении МЧС, авария произошла на 86-м километре трассы М-3 "Украина" в Боровском районе.

— Грузопассажирский микроавтобус около 04:30 мск съехал в кювет и врезался в дерево, — приводит ТАСС сообщение областного главка МВД. — Погибли водитель и два пассажира.

На место происшествия были направлены медики, спасатели и патруль ГИБДД. Для ликвидации последствий аварии было привлечено 20 человек.