Микроавтобус съехал в кювет в Калужской области, есть погибшие и пострадавшие

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Микроавтобус съехал в кювет в Калужской области, есть погибшие и пострадавшие

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Три человека погибли и шестеро пострадали в результате того, что микроавтобус Citroen съехал в кювет в Калужской области. Как уточнили в региональном управлении МЧС, авария произошла на 86-м километре трассы М-3 "Украина" в Боровском районе.

— Грузопассажирский микроавтобус около 04:30 мск съехал в кювет и врезался в дерево, — приводит ТАСС сообщение областного главка МВД. — Погибли водитель и два пассажира.

На место происшествия были направлены медики, спасатели и патруль ГИБДД. Для ликвидации последствий аварии было привлечено 20 человек.

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