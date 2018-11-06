Никакой анонимности. Мессенджеры обяжут проверять личность клиентов

По словам руководителя Роскомнадзора, для осуществления проекта не потребуется больших средств.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что кабмин разработал проект новых правил проверки клиентов мессенджеров через операторов связи. Это сделано для того, чтобы приложениями мог пользоваться только человек, на которого оформлен номер телефона.

— Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений, — приводит газета "Известия" слова главы ведомства.

По мнению Жарова, разработанное постановление будет способствовать формированию безопасной коммуникационной среды и для граждан, и в целом для государства. Также руководитель Роскомнадзора заметил, что для нововведений не потребуется больших средств.

Как отмечает издание, у проекта есть недостатки. Например, непонятно, каким образом идентификацию будут проходить иностранцы, находящиеся в России с сим-картами своих стран. По мнению экспертов, инициатива также может спровоцировать всплеск незаконной продажи сим-карт зарубежных операторов.