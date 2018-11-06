Составлен рейтинг специальностей с самыми высокими зарплатами в Москве

Столичные специалисты в сфере IT стали самыми высокооплачиваемыми работниками, согласно рейтингу издания Rabota.ru. "Российская газета", ознакомившись с документом, сообщает, что средняя зарплата айтишников в Москве составляет 84 200 рублей в месяц.

На втором месте оказались логисты и специалисты в сфере транспорта, их средняя зарплата составляет 70 900 рублей. Работники различных производств в столице в среднем получают 66 700 рублей, сообщает издание.

На следующих строчках рейтинга — работники строительства и недвижимости со средней ежемесячной зарплатой в 65 100 рублей. Специалисты финансовой сферы и бухгалтерии имеют среднюю оплату труда в 61 000 рублей, при этом банковские служащие выделены в отдельную графу и получают в среднем только 59 700. Сотрудники, занимающиеся управлением персонала, в среднем имеют оклад в 58 500 рублей. А маркетологи и рекламщики получают среднюю зарплату в 54 500 рублей.

В исследовании рынка труда также сказано, что в третьем квартале этого года предложения по зарплате для новых сотрудников в среднем по рынку труда повысились на 5,3 процента. А также отмечается, что Москва занимает первую строчку в рейтинге российских городов с самой большой средней зарплатой. На втором месте находится Санкт-Петербург, а на третьем Екатеринбург.