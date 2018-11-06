Facebook заблокировал десятки подозрительных аккаунтов перед выборами в США

Отмечается, что большинство данных учётных записей были на русском, французском и английском языках.

Компания Facebook заблокировала более сотни подозрительных учётных записей накануне промежуточных выборов в США. Заморозка аккаунтов была произведена после поступившего от правоохранителей запроса. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

В частности, было заблокировано 30 учётных записей в соцсети Facebook и 85 аккаунтов Instagram, на которых заметили подозрительную онлайн-активность.

— Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование, — заявили в компании.

Отмечается, что большинство подозрительных учётных записей в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram — преимущественно на английском.