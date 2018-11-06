В СК назвали возможные причины пожара в Кузбассе, где погибла многодетная семья

Сейчас в больнице находится 42-летняя женщина — в пожаре она потеряла мать, сожителя, детей и внуков.

В СУ СК России по Кемеровской области назвали три предварительные версии причины пожара в частном доме в городе Юрге, где погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.

— На данный момент отрабатываются три предварительные версии случившегося: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи, — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Напомним, в 4:20 (0:20 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, который арендовала 42-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице. В результате произошедшего погибли восемь человек — её дети, внуки, мать и сожитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как писал Лайф, ранее СК опубликовал видео с места гибели многодетной семьи.