СМИ сообщили об утечке в Сеть служебных документов Сбербанка

По оценке экспертов, это могло произойти по вине неосторожного сотрудника, который отправлял файлы на свою личную почту.

В открытом доступе оказались заархивированные файлы Сбербанка со служебной информацией о проверке банком работоспособности собственных систем. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, которые ознакомились с документами.

— Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps), — пояснил гендиректор Zecurion Алексей Раевский.

Ещё один собеседник газеты считает, что попавшие в Сеть файлы являются черновиком проекта. Оба эксперта сошлись во мнении, что речь не идёт о хищении информации. По их оценке, документы могли попасть в Интернет по вине неосторожного сотрудника, который отправлял рабочие файлы на свою личную почту, чтобы поработать дома.

В самом Сбербанке подчеркнули, что взлома их информационной системы не было, а выложенные в Сеть файлы не содержат банковской или коммерческой тайны. Согласно заявлению кредитной организации, в архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен через Интернет для выполнения производственных задач.

Отмечается, что этот инцидент произошёл одновременно с утечкой в Сеть данных сотрудников Сбербанка в конце октября. Тогда в открытом доступе оказалось более 420 тысяч записей с именами банковских работников и их логинами для входа в операционную систему кредитной организации.