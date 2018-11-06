"Ростех" заключил контракты на поставку оружия в Китай

В "Ростехе" сообщили, что подписали контракт с Пекином на поставку российского оружия в Китай. Как пояснил руководитель делегации госкорпорации на выставке в Чжухае Виктор Кладов, Москва активно сотрудничает с КНР в области военно-технических отношений.

— Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали ещё три контракта с китайской стороной, — приводит слова Кладова РИА "Новости".

Он также добавил, что Москва завершит контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 и комплексов С-400 в срок. Согласно договору, самолёты должны быть поставлены в 2019 году, а ЗРС — до 2020 года.