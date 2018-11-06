В косолапой западне. Чукотское село окружили десятки белых медведей с детёнышами

Чтобы избежать нежелательных встреч с хищниками, жители установили в Рыркайпие дополнительное освещение.

Группа белых медведей с детёнышами окружила чукотское село Рыркайпий — хищники постоянно находятся от него на близком расстоянии, а особо любопытные косолапые иногда заглядывают к местным жителям. Об этом сообщает ИА "Чукотка".

Причиной такого поведения хищников является то, что через этот населённый пункт проходит их миграционный путь. А уйти в море на добычу нерп, миновав село, медведи не могут, поскольку на нём ещё не установился ледовый покров.

Группу косолапых рядом с Рыркайпием нашли немногим более месяца назад. В конце сентября белые медведи группировались у мыса Кожевникова, до которого от села — два километра, а сейчас начали в нетерпении ходить по побережью.

— Животные в волнительном состоянии, наверное, готовятся уходить, но лёд на море пока не становится. Поэтому они вокруг и ходят, в село ежедневно заходят, — рассказала уполномоченный главы администрации в селе Рыркайпий Евгения Малахова.

Чтобы хищников не привлекали выброшенные морем туши погибших моржей, сельские власти очищают побережье от останков. Хищников отгоняют на технике и светошумовыми ракетами, также в селе установили дополнительное освещение.