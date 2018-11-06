"Отброшены в середину октября". Москвичам пообещали аномально тёплый ноябрь

Отмечается, что скорой зимы в столичном регионе ждать не стоит — до "настоящего снега" ещё далеко.

Несмотря на наступление ноября, погода будет радовать жителей московского региона теплом и солнцем. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в этом месяце солнечных дней будет втрое больше нормы.

— Погоду сейчас можно назвать аномально тёплой, потому что температура на 5−6 градусов выше нормы, — приводит слова синоптика издание Russia Today. — По сути, мы отброшены в середину октября.

В течение текущей недели в столице будет ясно и без осадков, а температура воздуха составит до +8 градусов тепла. К выходным возможны осадки, однако наступления зимы в ближайшее время ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, до "настоящего снега" ещё далеко — небольшой снежный покров ожидается лишь к концу ноября.

— Ноябрь будет довольно солнечным, значит, это лимит по осадкам. Максимум выпадет 60% от месячной нормы, — добавил Тишковец. — При этом количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели.

Напомним, прошедший октябрь стал самым тёплым в России за 140 лет. Как писал Лайф, ранее синоптики рассказали о погоде в регионах нашей страны.