Киберспортсмен скончался после турнира по Fortnite

Участник турнира по Fortnite, 21-летний Богдан BogdanAkh, скончался в ночь после соревнований. Тело киберспортсмена нашёл утром 29 октября его партнёр по команде G2 Esports Доминик RazZzero0o Бекманн.

Молодые люди вместе выступали на протяжении двух месяцев. Бекманн не стал сразу рассказывать о случившемся из уважения к семье и близким своего друга. Причину его смерти он также предпочёл скрыть.

Последним турниром шведского игрока стал Fortnite Fall Skirmish: Week 6, который прошёл в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, с призовыми в $1,9 млн. Киберспортсмены вложили немало личных средств, чтобы принять участие в соревновании. Им удалось квалифицироваться и занять 18-е место в итоговом зачёте турнира.