Fitch усомнилось в шансах "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд

Аналитики указали на то, что российская корпорация уже пытается обжаловать решение суда.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch усомнились в том, что украинский "Нафтогаз" сможет взыскать с российского "Газпрома" $2,56 миллиарда в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Эксперты присвоили еврооблигациям "Нафтогаза Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В- и рейтинг восстановления активов RR4. В рейтинговом агентстве указали, что "Газпром" уже пытается обжаловать решение арбитража, а Киев пока ничего не получил. По оценке аналитиков, выплат не предвидится.

Как писал Лайф, в феврале 2017 года арбитраж Стокгольма постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,637 миллиарда по делу о транзите газа через территорию Незалежной. С учётом взаимозачёта требований сумма сократилась до $2,56 миллиарда. Позже российская госкорпорация подала апелляцию, расторгла все контракты с Киевом и добилась приостановки исполнения решения арбитража.