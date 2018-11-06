Глава ЕАО взял под контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме

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Глава ЕАО взял под контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме

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Фото: © L!FE

Как отмечается, на месте инцидента работает около 70 человек и 19 единиц техники.

Ситуацию со взрывом газа в жилом доме в посёлке Приамурском Еврейской автономной области взял под контроль губернатор Александр Левинталь. Об этом сообщает пресс-служба органов государственной власти ЕАО.

— Ситуация находится на контроле губернатора области Александра Левинталя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте инцидента работает около 70 человек и 19 единиц техники.

Заместитель главы Смидовичского района области Борис Королёв отметил, что два подъезда пострадавшего дома пригодны для временного проживания и жильцы могут вернуться в квартиры. По его словам, люди будут там жить до тех пор, пока специалисты не сделают окончательное заключение о пригодности здания для проживания.

Как ранее рассказывал Лайф, следователи начали проверку после взрыва газа.

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