В Татарстане задержаны лидеры ячеек "Хизб ут-Тахрир"

Их целью было создание так называемого всемирного халифата, в России они вели работу по формированию сети запрещённой группировки.

В Татарстане Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с МВД и Росгвардией задержала нескольких главарей ячеек террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

— В рамках проведённой в Азнакаевском и Бугульминском районах республики специальной операции задержаны главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что задержанные получали указания от своих зарубежных кураторов. Их целью было создание так называемого всемирного халифата. В России они вели работу по формированию целой сети ячеек.

— Решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока, — добавили в ФСБ.

При обыске в местах жительства задержанных нашли большое количество запрещённой литературы, пропагандистские материалы, а также отчёты о проделанной работе.

Ранее в Татарстане была нейтрализована ячейка сторонников ИГИЛ*, члены который пытались вербовать молодёжь.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.