В Приморье открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

Читайте также

В Приморье открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

529

Фото: Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа

Алексей Черкасов погиб при исполнении воинского долга в САР 5 ноября 2017 года. Он посмертно награждён орденом Мужества.

В Уссурийске открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему Алексею Черкасову. Её установили на фасаде средней школы № 14, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Сегодня в средней школе № 14 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Алексею Черкасову, погибшему в Сирийской Арабской Республике год назад, — отмечают в пресс-службе.

<p>Фото: Официальный сайт администрации Уссурийского городского округа</p>

На церемонии присутствовали жители города, военнослужащие Уссурийского гарнизона, городские власти и школьники.

Алексей Черкасов погиб в Сирии 5 ноября 2017 года во время боевых действий. Он был посмертно награждён орденом Мужества по указу президента России.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×