В Приморье открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

В Уссурийске открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему Алексею Черкасову. Её установили на фасаде средней школы № 14, сообщает пресс-служба городской администрации.
— Сегодня в средней школе № 14 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Алексею Черкасову, погибшему в Сирийской Арабской Республике год назад, — отмечают в пресс-службе.
На церемонии присутствовали жители города, военнослужащие Уссурийского гарнизона, городские власти и школьники.
Алексей Черкасов погиб в Сирии 5 ноября 2017 года во время боевых действий. Он был посмертно награждён орденом Мужества по указу президента России.
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