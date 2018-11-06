О домах-бубликах и дирижаблях. В метро появились плакаты с московскими легендами

Также из познавательных постеров можно узнать о судьбе первого варианта скульптуры "Девушка с веслом".

В столичной подземке появились сотни ярких информационных плакатов с необычными историческими фактами о городе в рамках масштабного просветительского проекта метро "Привет, Москва!". Об этом сообщает пресс-служба столичного мэра.

Легенды посвящены станциям метро, московским улицам и зданиям. В частности, из них можно узнать, сколько в столице домов-бубликов, что общего у станции "Маяковская" с дирижаблями, что стало с первым вариантом скульптуры "Девушка с веслом". Оказывается, работу Ивана Шадра забраковали из-за излишней откровенности, из-за чего пришлось сделать более скромную копию.

— Это очень интересные факты, истории, о которых не пишут на мемориальных табличках, однако нередко именно они помогают лучше узнать город и полюбить его, — рассказала Оксана Бондаренко, куратор проекта "Привет, Москва!".

По её словам, проект рассчитан на 10 месяцев и разделён на четыре информационных блока: "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная", "Москва литературная и театральная". Легенды останутся в подземке до конца года, после чего их сменят постеры с информацией о снятых в столице фильмах.