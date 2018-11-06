Дух свободы. Киев попал в топ-10 самых загрязнённых европейских городов

Аналитики глобальной базы данных Numbeo составили рейтинг самых загрязнённых европейских городов. Список основан на отзывах пользователей, которые либо путешествовали в той или иной географической точке, либо проживают там постоянно. А всего экологическая ситуация оценивалась в 76 европейских городах.

Итак, пыльная пальма первенства досталась Тетово — городу на северо-западе Македонии. И, хотя на картинках в интернете он кажется уютным и зелёным, индекс загрязнённости в нём просто зашкаливает (97,57 пункта).

На втором месте неожиданно оказался итальянский Неаполь (84,61 пункта). Это город-порт, поэтому проблема загрязнения тут касается как воздуха и почвы, так и воды.

Бронза досталась Скопье — уже второму македонскому городу в этом списке. Уровень загрязнённости столицы этого балканского государства аналитики оценили в 82,17 пункта — печальный результат.

В десятку самых грязных городов также вошли Тирана (Албания), ещё один итальянский город — Турин, столица Румынии Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, Краков (Польша), Пловдив (Болгария) и Киев (Украина).

Отметим, что украинская столица — завсегдатай антирейтингов городов с точки зрения экологии. Киев имеет проблемы с воздухом и водой, негативное влияние оказывают промышленность и бытовые отходы, существует угроза уничтожения представителей флоры и фауны.

К слову, российские города в топ-10 не попали, однако некоторые из них были названы в числе загрязнённых. Санкт-Петербург и Москва заняли 17-е и 19-е места в этом писке соответственно.

А ранее Лайф рассказывал о рейтинге самых чистых регионов России. В лидерах оказались два Алтая и Тамбов.