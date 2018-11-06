Дух свободы. Киев попал в топ-10 самых загрязнённых европейских городов

Итак, пыльная пальма первенства досталась Тетово — городу на северо-западе Македонии. И, хотя на картинках в интернете он кажется уютным и зелёным, индекс загрязнённости в нём просто зашкаливает (97,57 пункта).
На втором месте неожиданно оказался итальянский Неаполь (84,61 пункта). Это город-порт, поэтому проблема загрязнения тут касается как воздуха и почвы, так и воды.
Бронза досталась Скопье — уже второму македонскому городу в этом списке. Уровень загрязнённости столицы этого балканского государства аналитики оценили в 82,17 пункта — печальный результат.
В десятку самых грязных городов также вошли Тирана (Албания), ещё один итальянский город — Турин, столица Румынии Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, Краков (Польша), Пловдив (Болгария) и Киев (Украина).
Отметим, что украинская столица — завсегдатай антирейтингов городов с точки зрения экологии. Киев имеет проблемы с воздухом и водой, негативное влияние оказывают промышленность и бытовые отходы, существует угроза уничтожения представителей флоры и фауны.
К слову, российские города в топ-10 не попали, однако некоторые из них были названы в числе загрязнённых. Санкт-Петербург и Москва заняли 17-е и 19-е места в этом писке соответственно.
А ранее Лайф рассказывал о рейтинге самых чистых регионов России. В лидерах оказались два Алтая и Тамбов.
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