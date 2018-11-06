Учёные выяснили, что шум увеличивает риск возникновения болезней сердца

У людей, проживающих вблизи шоссе или аэропортов, вероятность инфаркта и инсульта вырастает в три раза.

Учёные из Бостона пришли к выводу, что хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Они провели исследование и выявили такую взаимосвязь, сообщает MedicalXpress.

Так, у участников исследования учёные измерили шум в домах и оценили его уровень согласно авиационной и дорожной карте, созданной департаментом транспорта штата. После чего они пришли к выводу, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело — та часть мозга, которая отвечает за регуляцию стресса — было более активно, а уровень воспаления артерий — выше. Таким образом, риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.

Сейчас учёные планируют провести исследования и установить, может ли снижение уровня шума уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у населения в целом.

Ранее в Госдуме предлагали штрафовать за шум по ночам на 100 тысяч рублей.