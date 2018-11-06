Дело не в цене. Роскачество выбрало самую качественную кильку в томате

Тем не менее эксперты пришли к выводу, что идеального продукта пока нет, и проверки будут продолжаться.

Эксперты Роскачества провели масштабное исследование кильки в томате и выяснили, какие предприятия производят наиболее качественный продукт. Всего было проверено десять самых популярных в России брендов, которые производят консервы в Калининградской области, Крыму и Краснодарском крае. Цена составила от 20 до 39 рублей за 100 граммов продукта.

Кильку изучили по 53 показателям качества и безопасности, присвоив оценки по пятибалльной системе. В целом результат проверки положительный — все консервы безопасны для здоровья. Однако, как выяснилось, самая дорогая килька не всегда самая качественная.

Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

"Пролив" (оценка: 4,36, цена: 24 рубля за 100 граммов); "За Родину" (4,26 и 27 рублей соответственно); GoldFish (3,93 и 24 рубля); "5 Морей" (3,63 и 31 рубль); "Ультрамарин" (3,16 и 36 рублей); "Пелагус" (2,73 и 30 рублей); "Белый кит" (2,66 и 39 рублей); "Беринг" (2,26 и 20 рублей); "Знак качества" (2,23 и 24 рубля); "Вкусные консервы" (1,73 и 36 рублей).

Эксперты заключили, что ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества, поэтому идеальной кильки в томате пока не найдено. Этому есть объяснение, и в первую очередь это то, что не вся продукция соответствует ГОСТу, как утверждали производители. Несоответствия нашлись в шести торговых марках.

В частности, при минимуме в 70% рыбы три производителя не доложили продукта. Это "Беринг" (60% рыбы), "Вкусные консервы" (68% рыбы) и "Знак качества" (66% рыбы). Лучшими по этому показателю стали бренды "Ультрамарин" (78%) и "Белый кит" (75%).

В "Беринге" также было чуть меньше пасты, чем положено по ГОСТу. Вместо минимума в 25% в продукте этой марки было 23%. В пяти марках выявлены отклонения по показателю общей кислотности, который характеризует качество заливки, влияющей на вкусовые свойства продукта. Это бренды "Вкусные консервы", "Ультрамарин", "Знак качества", "Белый кит", "Пелагус".