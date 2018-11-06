Стало известно, когда Muse снова приедут в Москву

Выступление пройдёт в рамках мирового тура в поддержку альбома Simulation Theory.

Британская группа Muse выступит в Москве 15 июня на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба концертного агентства "Мельница".

— 5 ноября 2018 года музыканты объявили о мировом туре Simulation Theory World Tour, — говорится в сообщении.

Выход альбома Simulation Theory запланирован на 9 ноября 2018 года. Это восьмой альбом группы и первый за три года. Предыдущий альбом Drones вышел в 2015 году, занял первую строчку в чартах в 21 стране мира и принёс коллективу премию Grammy в номинации "Лучший рок-альбом".

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