Стало известно, когда Muse снова приедут в Москву

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Стало известно, когда Muse снова приедут в Москву

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Группа Muse. Фото: © Instagram/muse

Выступление пройдёт в рамках мирового тура в поддержку альбома Simulation Theory.

Британская группа Muse выступит в Москве 15 июня на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба концертного агентства "Мельница".

— 5 ноября 2018 года музыканты объявили о мировом туре Simulation Theory World Tour, — говорится в сообщении.

Выход альбома Simulation Theory запланирован на 9 ноября 2018 года. Это восьмой альбом группы и первый за три года. Предыдущий альбом Drones вышел в 2015 году, занял первую строчку в чартах в 21 стране мира и принёс коллективу премию Grammy в номинации "Лучший рок-альбом".

Ранее Лайф рассказывал о московском выступлении группы Metallica, которое состоится 21 июля 2019 года на стадионе "Лужники".

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