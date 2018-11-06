Угрозы нет. В Сбербанке прокомментировали утечку служебных документов в Сеть

Ранее сообщалось, что утечка могла произойти по вине неосторожного сотрудника кредитной организации.

Оказавшиеся в открытом доступе файлы Сбербанка не являются конфиденциальными и не содержат персональных данных сотрудников или клиентов кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В кредитной организации подчеркнули, что их базы данных не подвергались взлому, а информация, содержащаяся в файлах, не представляет интереса для злоумышленников. Отмечается, что оказавшиеся в Сети данные не являются банковской или коммерческой тайной. Как пояснили в пресс-службе, в архивах была документация по интеграции кассы с POS-терминалом и работе с ним.

Ранее Лайф писал, что в попавших в Сеть заархивированных файлах Сбербанка содержится служебная информация о проверке банком работоспособности собственных систем. По оценке экспертов, утечка могла произойти из-за неосторожного сотрудника, который отправлял рабочие документы на свою личную почту.