Макрон назвал Европу главной жертвой выхода США из Договора о РСМД

Французский лидер также убеждён, что под угрозой находится и безопасность европейских стран.

Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу безопасность всей Европы, она в этом случае выступит главной жертвой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

— Когда я вижу, что президент США Дональд Трамп заявил несколько недель назад о выходе из важного договора о разоружении, который был заключён, напомню это, после серьёзного ракетного кризиса середины 1980-х годов в Европе, то для меня ясно, что главной жертвой в этом случае становится Европа и её безопасность, — заявил он в интервью радиостанции Europe-1.

Он добавил, что европейцы живут в мире, в котором появляются опасные тенденции из-за перевооружения крупных держав. Он призывает стать Европу более сильной.

Ранее Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американский лидер обвинил РФ в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Путин, в свою очередь, заявил о готовности быстро и эффективно ответить на вероятный выход Вашингтона из соглашения.