"Новое эра". В США выпустили монету к саммиту в Хельсинки с ошибками на русском

Также на памятном знаке красуются портреты Путина и Трампа и кафедральный собор.

В США выпустили монету в честь саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки с тремя опечатками в надписях на русском языке. Памятный знак продаётся на сайте "Сувенирный магазин Белого дома" за $100.

На одной стороне монеты изображены портреты двух президентов, а на другой — кафедральный собор Хельсинки, недалеко от которого и прошёл саммит. Все надписи на английском сделаны без ошибок, а вот в русских словах допустили сразу три. Так, на сувенире красуется надпись "ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинский саммит".

Got a chance to see the White House commemorative coin from Trump’s meeting with Putin in Helsinki. So far spotted 3 typos in the Russian inscriptions, including in the word “Helsinki.” pic.twitter.com/yhZapuL1sN — Alina Selyukh (@alinaselyukh) 5 ноября 2018 г.

Отметим, что "Сувенирный магазин Белого дома" не имеет отношения к правительству США. В 1950-х на территории резиденции американского президента действительно работала государственная сувенирная лавка, но сейчас это название использует частный интернет-магазин.

Ранее Лайф писал, что Агентство Белого дома по связям с общественностью выпустило памятные жетоны в честь саммита в Хельсинки. Тогда ошибок допущено не было.