"Новое эра". В США выпустили монету к саммиту в Хельсинки с ошибками на русском

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"Новое эра". В США выпустили монету к саммиту в Хельсинки с ошибками на русском

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Также на памятном знаке красуются портреты Путина и Трампа и кафедральный собор.

В США выпустили монету в честь саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки с тремя опечатками в надписях на русском языке. Памятный знак продаётся на сайте "Сувенирный магазин Белого дома" за $100.

На одной стороне монеты изображены портреты двух президентов, а на другой — кафедральный собор Хельсинки, недалеко от которого и прошёл саммит. Все надписи на английском сделаны без ошибок, а вот в русских словах допустили сразу три. Так, на сувенире красуется надпись "ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинский саммит".

Отметим, что "Сувенирный магазин Белого дома" не имеет отношения к правительству США. В 1950-х на территории резиденции американского президента действительно работала государственная сувенирная лавка, но сейчас это название использует частный интернет-магазин.

Ранее Лайф писал, что Агентство Белого дома по связям с общественностью выпустило памятные жетоны в честь саммита в Хельсинки. Тогда ошибок допущено не было.

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