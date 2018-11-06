Школа женского здоровья откроется в Москве

Первое занятие состоится 9 ноября и будет посвящено неотложным состояниям, в частности внематочной беременности.

В Москве будут проводиться бесплатные лекции на тему женского здоровья. Врачи Городской клинической больницы № 51 расскажут слушательницам о распространённых гинекологических заболеваниях, их лечении и профилактике, а также методах диагностики. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уроки будут проводить вместе с сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Лекции пройдут в формате диалога, слушательницы смогут задать свои вопросы.

Первое занятие пройдёт 9 ноября в 14:00. Тема лекции: "Неотложные состояния в гинекологии: внематочная беременность".

Ранее сообщалось, что врачам Москвы выдали около трёх тысяч планшетов для оказания помощи на дому.