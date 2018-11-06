СМИ узнали о роли Макрона в смене формата встречи Путина и Трампа

По одной из версий, французский президент не захотел, чтобы саммит привлёк больше внимания, чем мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих коллег Владимира Путина и Дональда Трампа отказаться от проведения полноформатной встречи в Париже 11 ноября. Об этом сообщил "Коммерсанту" один из европейских дипломатических источников.

В этот день в Париже пройдут торжества, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны. И Макрон якобы опасается, что переговоры президентов России и США могут затмить значимость самого мероприятия, на полях которого должна пройти встреча.

Отметим, что Елисейский дворец официального призыва к мировым лидерам не публиковал. Однако накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что обстоятельства действительно немного изменились и полноформатных переговоров в Париже не будет.

Дональд Трамп также признался, что не уверен в договорённостях по поводу встречи с Путиным 11 ноября. Более вероятной он назвал встречу во время саммита G20.