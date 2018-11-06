В "Ростехе" заявили, что санкции США разозлили Китай

По словам представителя корпорации, с таким крупным игроком, как КНР, нельзя "разговаривать языком давления".

Американские санкции по-спортивному разозлили Китай, ответом на них должно стать более тесное сотрудничество. Об этом руководитель делегации корпорации "Ростех" Виктор Кладов заявил в интервью РИА "Новости" на выставке Airshow China — 2018 в Чжухае.

— Я был очень приятно удивлён, они, я бы сказал так, раззадорили, по-спортивному разозлили наших китайских партнёров, — сказал Кладов.

По его словам, Китай — крупный игрок на мировой арене, нельзя со страной "разговаривать языком давления, угроз, ультиматумов". Он добавил, что Россия и КНР будут работать плечом к плечу в сфере совместных разработок и развивать военно-техническое сотрудничество.

5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые распространяются на экспорт нефти, финансовые транзакции, энергетику и судоходство.