На Кубани енот сбежал из шапито и устроил бойню в курятнике

Полицейский нашёл хищника спустя несколько дней на чердаке дома, находящегося неподалёку от цирка.

В Краснодарском крае енот сбежал из шапито и скрывался несколько дней, устроив себе пиршество в курятнике . Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, это случилось в городе Курганинске.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что кто-то охотится на её кур. Она нашла на своём участке несколько растерзанных тушек. На место приехал полицейский, он осмотрел участок и вскоре нашёл виновника. На чердаке был обнаружен енот. Его поймали и поместили в клетку.

Позже полицейские установили, что животное сбежало из передвижного цирка. Шапито было расположено недалеко от дома жительницы города. Полицейский связался с организатором представлений и отдал енота владельцу. Оказалось, что хозяин питомца самостоятельно искал животное в день отъезда цирка, но так и не нашёл. Мужчина возместил женщине материальный ущерб.

Ранее в Британии устроили настоящую спецоперацию, чтобы поймать другого енота-преступника. Животное пробралось через дыру в потолке. Чтобы задержать зверя, правоохранителям пришлось обзавестись сачком и клеткой.