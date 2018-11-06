Макрон предложил создать независимую от США общеевропейскую армию

Французский лидер заявил, что на данный момент Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в её внутренние дела и киберпространство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать "общеевропейскую армию", которая была бы независима от США. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1.

— У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединённых Штатов, — сказал он.

Французский лидер сказал, что на данный момент Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в её внутренние процессы и киберпространство. Макрон также заявил о необходимости защищаться не только от Китая и России, но и от США.