Макрон предложил создать независимую от США общеевропейскую армию

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Макрон предложил создать независимую от США общеевропейскую армию

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Эмманюэль Макрон. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Французский лидер заявил, что на данный момент Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в её внутренние дела и киберпространство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать "общеевропейскую армию", которая была бы независима от США. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1.

— У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединённых Штатов, — сказал он.

Французский лидер сказал, что на данный момент Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в её внутренние процессы и киберпространство. Макрон также заявил о необходимости защищаться не только от Китая и России, но и от США.

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