Медведев обязал мессенджеры подтверждать личность своих пользователей

Согласно новым правилам, приложения сможет использовать только тот, на чьё имя оформлен номер телефона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому мессенджеры обязаны подтверждать личность своих пользователей через сотовых операторов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь владелец сервиса должен будет сверять данные юзеров с информацией мобильных операторов. После получения запроса операторы должны вносить в свои базы данных сведения об используемых абонентом приложениях.

Кроме того, каждому пользователю будет присвоен уникальный код идентификации.

О разработке Правительством РФ проекта новых правил проверки клиентов мессенджеров через операторов связи ранее рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он пояснил, что возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет расследование преступлений.