По вине пьяного отца. В Подмосковье трёхлетний малыш погиб в ДТП с квадроциклом

Читайте также

По вине пьяного отца. В Подмосковье трёхлетний малыш погиб в ДТП с квадроциклом

1080

Фото: flickr.com/Taylor Bennett

На мальчике не было шлема. Его доставили в больницу, где от полученных ран он скончался.

В Волоколамском районе Подмосковья трёхлетний мальчик погиб в аварии с квадроциклом. Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, малыш разбился по вине пьяного отца.

ЧП произошло 4 ноября в районе деревни Аннино. Мужчина выпил, после чего взял своего маленького сына покататься на квадроцикле.

При этом ни сам местный житель, ни мальчик не надели шлемы и другие средства защиты. В какой-то момент квадроцикл с мужчиной и ребёнком перевернулся. Малыша доставили в больницу, где от полученных ран он скончался.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×