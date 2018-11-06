Общественники предложили блокировать чайлдфри-группы в соцсетях

По мнению авторов инициативы, руководители сообществ должны осознавать свою ответственность за распространение информации, противоречащей государственной семейной политике.

Общественники предложили внести в реестр запрещённой информации материалы, которые пропагандируют ненависть к материнству и детству. В связи с этим в свою очередь предлагается штрафовать и блокировать в соцсетях чайлдфри-группы, которые распространяют подобные материалы.

Общероссийское общественное движение "За жизнь!" выступило с такой инициативой. По словам координатора проекта Сергея Чеснокова, обращение с соответствующим предложением будет направлено президенту России Владимиру Путину.

— Очень важно как-то остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, — приводит слова авторов инициативы Russia Today.

По мнению общественников, руководители чайлдфри-групп должны осознавать, что за ложную, нездоровую, противоречащую государственной семейной политике информацию их сообщества могут быть заблокированы, а сами они могут быть привлечены к ответственности.

Блокировке, по мнению общественников, должны предшествовать предупреждения и штрафы.