Максим Фадеев обвинил в плагиате рэпера Face

Продюсер заявил, что песня "Я роняю Запад" на самом деле является "чужим западным треком".

Продюсер Максим Фадеев обвинил Ивана Дрёмина, известного как рэпер Face, в плагиате. Об этом он сообщил в эфире канала "Дождь".

— Я послушал его первые песни, услышал, что это плагиат, и мне больше не интересно слушать ничего остального, — сказал Фадеев.

Продюсер добавил, что ознакомился с вышедшим в сентябре альбомом рэпера под названием "Пути неисповедимы", и сказал, что его не интересует его творчество.

По мнению Фадеева, Face никак не может определиться со своими политическими взглядами.

— Он то одно говорит, то другое, то переобувается. То страну не любит, то роняет Запад, — сказал продюсер.

Как ранее писал Лайф, адвокаты готовят иск против рэпера Face из-за содержания песни "Бургер".