СМИ сообщили об отставке замгенпрокурора РФ Гуцана

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СМИ сообщили об отставке замгенпрокурора РФ Гуцана

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Здание Генпрокуратуры. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан уходит в отставку. Как сообщает РИА "Новости", он уже написал соответствующее заявление.

Официальных комментариев об уходе Гуцана с его поста не поступало.

Из-за планов Гуцана уйти в отставку в надзорном ведомстве страны освобождается третье место замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели Саака Карапетяна, второе освободилось после ухода Ивана Семчишина.

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