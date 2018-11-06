СМИ сообщили об отставке замгенпрокурора РФ Гуцана

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан уходит в отставку. Как сообщает РИА "Новости", он уже написал соответствующее заявление.
Официальных комментариев об уходе Гуцана с его поста не поступало.
Из-за планов Гуцана уйти в отставку в надзорном ведомстве страны освобождается третье место замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели Саака Карапетяна, второе освободилось после ухода Ивана Семчишина.
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