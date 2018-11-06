Лукашенко высказался по поводу российской военной базы в Белоруссии

Разговоры об этом ведутся давно, но, по мнению белорусского лидера, являются лишь "ненужным пиаром".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в размещении на территории республики российской военной базы. Об этом он заявил во вторник на встрече с группой американских политиков в Минске. По словам Лукашенко, Белоруссия в состоянии обеспечить безопасность на своей территории собственными силами.

— Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет, — рассудил политик. — И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы её не размещаем, потому что она здесь не нужна.

Лукашенко добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются "не более чем болтовнёй" и "ненужным пиаром". А также заверил, что вооружённые силы Белоруссии, которые пережили четыре реформы, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции "лучше, чем любое другое государство".