Лукашенко задумался о новом вооружении из-за активности НАТО

Он рассказал, что Белоруссия уже создала свою ракетную промышленность и произвела собственное высокоточное ракетное вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расценивает планы по размещению базы НАТО в Польше как "запугивание" и не исключает, что на этом фоне Минску вскоре понадобится более эффективное оружие. Об этом он заявил во вторник на встрече с группой американских политиков в белорусской столице.

— Если НАТО будет продолжать нас запугивать типа размещения базы в Польше "Форт Трамп", или будут ещё какие-то подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное, — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в последнее время Белоруссия сама создала свою ракетную промышленность и произвела своё высокоточное ракетное вооружение.

При этом Лукашенко заверил, что вооружённые силы Белоруссии, которые пережили четыре реформы, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции "лучше, чем любое другое государство".

Напомним, что решение о размещении сил НАТО в Польше принято в 2016 году после событий на Украине. Американские военнослужащие уже присутствуют на территории страны, но их контингент насчитывает всего три тысячи человек. Для сравнения: в соседней Германии их около 35 тысяч. Ранее Лайф рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую военную базу США в стране "Форт Трамп". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что американская база в Польше будет "проецировать силу в сторону российской границы".