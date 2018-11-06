Песков не стал комментировать слова Лукашенко о военной базе РФ в Белоруссии

Официальный представитель Кремля напомнил, что Белоруссия — теснейший партнёр России как в сфере экономического взаимодействия, так и в плане безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что его страна не нуждается в российской военной базе на своей территории.

— Я без комментариев оставлю фразу. У нас союзное государство, мы являемся членами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. ред.), других совместных объединений, ЕвразЭС (Евразийское экономическое сообщество. — Прим. ред.), — заметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он также заявил, что не знает, в каком контексте говорил Лукашенко, не хотел бы "гадать на кофейной гуще".

Официальный представитель Кремля напомнил, что Белоруссия — теснейший партнёр России как в сфере экономического взаимодействия, так и в плане безопасности.