"Не надо обманываться". Песков не видит тенденций к нормализации отношений с США

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не считает, что промежуточные выборы в Конгресс США могут внести ясность в отношения Москвы и Вашингтона.

— Не нужно обманываться и полагать, что это внесёт какую-то ясность. Пока определённых тенденций на нормализацию отношений не прослеживается, — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

Напомним, сегодня, 6 ноября, в США проходят выборы в американский парламент — палату представителей и сенат. На сегодняшний день конгресс находился под контролем республиканской партии, представителем которой является Дональд Трамп. Это позволяло 45-му президенту США практически беспрепятственно продвигать свою политическую программу.