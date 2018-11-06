Во Франции выступили против ЭКО для одиноких женщин и лесбийских пар

По мнению республиканцев, искусственное оплодотворение приуменьшает роль мужчины в воспитании ребёнка.

Члены Республиканской партии Франции выступили против технологии экстракорпорального оплодотворения для одиноких женщин и лесбийских пар. Открытое письмо политиков с таким содержанием опубликовано на страницах газеты Le Figaro.

— Так ли необходимо человечеству всё то, что возможно с точки зрения науки? Все ли личные желания должны удовлетворяться при помощи технологий? — этими вопросами задались члены партии.

По словам авторов, использование ЭКО приуменьшает роль мужчины как отца в воспитании ребёнка. Помимо этого, такое намерение Правительства Франции разрешить одиноким женщинам и женским гомосексуальным парам заводить детей подобным образом приведёт к суррогатному материнству и торговле женским телом.

Республиканцы напомнили, что пять лет назад действующий премьер-министр Франции Эдуар Филипп был решительно против введения ЭКО для семей, в которых отсутствует отец.

Авторы письма убеждены, что расширение возможностей для искусственного оплодотворения приведёт к росту торговли человеческими половыми клетками, которая превратится в настоящий бизнес.

Как ранее писал Лайф, Минздрав РФ может расширить перечень показаний для ЭКО.