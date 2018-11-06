"На ногах". Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа в Париже

В Кремле признали, что провести полноформатные переговоры в условиях такого саммита будет непросто.

Сделать полноформатной встречу президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Париже будет затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он оставил без комментариев сообщения о том, что лидер Франции Эмманюэль Макрон якобы попросил ограничить формат этой встречи, чтобы не повредить мероприятиям в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

— В Париже будет много глав государств и правительств, насыщенная повестка дня с точки зрения протокольных мероприятий, и пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, — сказал Песков.

По его словам, лидеры России и США переговорят "на ногах" и обсудят, "когда в следующий раз они смогут встретиться, чтобы обстоятельно поговорить".

Песков добавил, что на саммите "Большой двадцатки" Путин и Трамп окажутся "гарантированно".

— Поэтому в этом плане можно предположить, что они об этой возможности будут говорить, — сказал Песков.