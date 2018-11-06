Врио главы Башкирии запретил чиновникам жаловаться зимой на снежные заносы

Он отметил, что профильные ведомства полностью готовы к зиме, есть снегоуборочная техника, специалисты и материалы против наледи.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил местным чиновникам жаловаться на снежные заносы и отсутствие снегоуборочной техники. На оперативном совещании главы профильных ведомств отчитались о полной готовности к зиме.

Так, по словам представителей дорожного и жилищно-коммунального ведомств, в регионе достаточно снегоуборочной техники, песчано-соляной смеси и кадров.

— Когда зима начнётся и начнём задыхаться в снегу, чтобы я больше не слышал: то техники нет, то ещё чего. Сейчас вы мне сами подтвердили готовность к зиме, — заявил руководитель Башкирии на совещании с чиновниками.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Башкирии Радия Хабирова в октябре этого года. Ранее он был главой подмосковного Красногорска.