Песков заявил, что Москве чрезвычайно важно, кто будет возглавлять ДНР и ЛНР

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Песков заявил, что Москве чрезвычайно важно, кто будет возглавлять ДНР и ЛНР

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

России чрезвычайно важно, кто будет возглавлять ДНР и ЛНР. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив также, что, хоть Москва и имеет влияние на эти регионы, оно не безгранично.

— Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что предстоящие выборы в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября, не идут вразрез с минскими договорённостями.

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