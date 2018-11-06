Песков заявил, что Москве чрезвычайно важно, кто будет возглавлять ДНР и ЛНР

России чрезвычайно важно, кто будет возглавлять ДНР и ЛНР. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив также, что, хоть Москва и имеет влияние на эти регионы, оно не безгранично.

— Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что предстоящие выборы в Донбассе, которые запланированы на 11 ноября, не идут вразрез с минскими договорённостями.