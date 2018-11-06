В Кремле будут следить за итогами выборов в американский конгресс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет отслеживать данные о выборах в Конгресс США. Голосование состоится уже сегодня.

— Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть, — сказал Песков.

Песков также отказался комментировать обвинения, построенные на заявлениях абстрактных аналитиков, относительно "вмешательства" России в промежуточные выборы в американский конгресс.

На выборах в конгресс будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).