В Кремле будут следить за итогами выборов в американский конгресс

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В Кремле будут следить за итогами выборов в американский конгресс

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Фото: © РИА Новости/ Алексей Дружинин 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет отслеживать данные о выборах в Конгресс США. Голосование состоится уже сегодня.

— Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть, — сказал Песков.

Песков также отказался комментировать обвинения, построенные на заявлениях абстрактных аналитиков, относительно "вмешательства" России в промежуточные выборы в американский конгресс.

На выборах в конгресс будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).

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