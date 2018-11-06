В Кремле отказались комментировать обвинения во вмешательстве в выборы в США

В Кремле отказываются комментировать обвинения, построенные на заявлениях абстрактных аналитиков, относительно "вмешательства" России в промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков в области кибербезопасности, ибо мы не знаем, кто они, понимают ли что-то вообще в кибербезопасности и так далее, — заявил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента отметил, что так или иначе Россия будет следить за ходом выборов в конгресс. При этом, по мнению Пескова, надежды на то, что они внесут ясность в отношения Москвы и Вашингтона, нет. Дипломат заявил также об отсутствии тенденций на нормализацию отношений двух стран и призвал "не обманываться" на этот счёт.