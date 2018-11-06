Минздрав воображает. Россияне будут меньше покупать табак и алкоголь

Уже через пять лет объём розничной продажи сигарет должен уменьшиться более чем на 20%, алкогольной продукции — на 10%. По крайней мере, так прогнозируют в ведомстве.

Специалисты Минздрава рассчитывают, что продажи алкоголя и табака в России значительно снизятся уже в ближайшие пять лет. Как заявил замглавы ведомства Олег Салагай, это должно произойти в результате реализации федерального проекта по укреплению общественного здоровья, включённого в нацпроект "Демография".

— В результате реализации проекта за пять лет мы добьёмся уменьшения розничной продажи сигарет более чем на 20% и алкогольной продукции примерно на 10%, — приводит прогноз Салагая ТАСС.

Отметим, что сам проект "Демография" призван увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Не удивительно, что антитабачная политика, а также меры в поддержку трезвости являются одной из ключевых составляющих этой программы. По данным ВОЗ, именно пагубное употребление табака и алкоголя в большинстве случаев является причиной сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. А в Европейском регионе эти болезни становятся причиной около 86% смертей.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением. Среди них — появление "обезличенных" пачек сигарет и сокращение курилок. Кроме того, Лайф сообщал, что благодаря усилиям экспертов по здравоохранению число магазинов с алкоголем в России может сократиться в 2,5 раза.