Гибкие тарифы и больше авто. Популярность каршеринга в Москве выросла в три раза

Ещё в 2017 году услугой краткосрочной аренды воспользовались около 5,5 миллиона раз.

Услуга каршеринга в Москве выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Как пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов, это связано с увеличением количества машин, гибкими тарифами и системой поощрений.

— Более 18 млн поездок совершили пользователи сервиса краткосрочной аренды с начала года. Мы фиксируем большой рост популярности проекта — более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, тогда машины брали около 5,5 млн раз, — приводит слова заммэра Москвы ТАСС.

Он также отмечает, что рост популярности связан с появлением новых услуг. Например, в каршеринге появились машины премиум-класса и автомобили с установленными в них детскими креслами. Кроме того, операторы краткосрочной аренды постоянно расширяют зону, где можно брать и оставлять автомобили.