Раритетный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman выставлен на торги Sotheby's

Отмечается, что стоимость автомобиля может составить несколько сотен тысяч долларов.

Раритетный лимузин ‍Mercedes-Benz 600 Pullman 1969 года выпуска уйдёт с молотка британского аукциона Sotheby's. Об этом сообщает агентство "ФАН".

Тёмно-синий лимузин с красной отделкой салона решил выставить на торги нынешний владелец, который приобрёл его в 2005 году. На реставрацию автомобиля он потратил более 40 тысяч долларов.

Всего было выпущено 304 машины данной модели. "Президентскую" серию Pullman собирали вручную. Лимузины вышли в версиях с четырьмя и шестью дверьми.

Как ранее писал Лайф, на аукционе в Австрии был продан последний Cadillac Элвиса Пресли.