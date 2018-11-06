"Скучное и предельно глупое кино". Мединский оценил боевик "Хантер Киллер"

По словам министра, после просмотра картины создаётся впечатление, будто он снят во времена холодной войны.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал предельно глупым американский боевик Донована Марша "Хантер Киллер", вокруг которого из-за задержки выхода в российский прокат возникла шумиха.

— Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остаётся лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа, — сказал глава Минкульта журналистам в ходе поездки в Севастополь.

Мединский признался, что у него создалось впечатление, будто фильм создан во времена холодной войны. По мнению министра, его "непонятно зачем сняли по книгам, которые непонятно зачем написали". По его словам, посмотревший кино про спасение президента РФ отдел Минкульта никаких нарушений закона в нём не нашёл. Поэтому американский боевик с Гэри Олдменом и Джерардом Батлером в главных ролях получит прокатное удостоверение после прохождения остальных необходимых процедур.

— Комментировать бездарный сценарий и глупость идеи — это не задача Министерства культуры, — добавил Мединский.

Фильм Донована Марша "Хантер Киллер" повествует о спасении президента России от мятежников экипажем американской субмарины. Главные роли в боевике сыграли Гэри Олдмен и Джерард Батлер. Роль президента РФ исполнил российский актёр Александр Дьяченко.